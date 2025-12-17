Giornale di Brescia
Incidente in A4 tra Sirmione e Desenzano: lunghe code

Dalle prime informazioni risultano coinvolte due auto e cinque persone, che non dovrebbero essere in gravi condizioni
Le code in A4
Le code in A4
Un incidente avvenuto attorno alle 17 sull’autostrada A4 sta causando lunghe code tra Sirmione e Desenzano. 

Dalle prime informazioni risultano coinvolte due auto e cinque persone, che non dovrebbero essere però in gravi condizioni. 

