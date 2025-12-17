Incidente in A4 tra Sirmione e Desenzano: lunghe code
Dalle prime informazioni risultano coinvolte due auto e cinque persone, che non dovrebbero essere in gravi condizioni
Le code in A4
Un incidente avvenuto attorno alle 17 sull’autostrada A4 sta causando lunghe code tra Sirmione e Desenzano.
Dalle prime informazioni risultano coinvolte due auto e cinque persone, che non dovrebbero essere però in gravi condizioni.
