Incidente a Vobarno: auto si schianta all’ingresso della galleria

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi lungo la variante alla Ss45bis, la tangenziale della Valle Sabbia, nel Comune di Vobarno.

L’incidente

Mancavano una ventina di minuti alle 15 quando una suora delle Ancelle della Carità di Brescia, alla guida di una Fiat Tipo, si è schiantata contro l’ingresso della galleria La Guarda.

Sul posto per soccorrere la donna, che ha 73 anni, sono intervenuti i volontari dell’ambulanza dell’Anc di Roè Volciano, per un ricovero in codice giallo al Pronto soccorso di Gavardo. Sul posto per i rilievi è intervenuta una una pattuglia della Stradale di Salò, oltre che gli agenti della Locale di Vobarno per gestire la viabilità e gli uomini dell’Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Le ipotesi

Aperte per ora tutte le ipotesi: la suora potrebbe aver perso il controllo a causa di un malore, ma anche per l’asfalto viscido. Sull’asfalto bagnato, in prossimità della sbandata, sono state rilevate anche vistose macchie di gasolio.

Danni seri anche ai sistemi di sicurezza della strada: sbattendo, infatti, la Tipo ha divelto un estintore e sospinto in avanti alcuni metri di lama del guard-rail, fin dentro la galleria.

Il traffico verso Gavardo è stato deviato sulla vecchia Provinciale, quello in direzione di Vestone invece no. L’incidente ha provocato forti rallentamenti.