Incidente a Nave: due feriti e pesanti ripercussioni sul traffico

Non ha avuto gravi conseguenze per le persone, ma ha creato lunghe code, l’incidente accaduto nel pomeriggio a Nave che ha visto coinvolti e feriti lievemente un uomo di 63 anni e un altro di 81. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Nave della Compagnia di Gardone Val Trompia, una delle vetture ha effettuato un salto improvviso di corsia, andando ad invadere il senso opposto di marcia una volta «scavalcata» l’aiuola spartitraffico. Sul posto per mettere in sicurezza le auto anche una squadra dei Vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni dei feriti non destano preoccupazione, tuttavia le ricadute sul traffico hanno reso la viabilità verso Caino – e quindi la Valsabbia – e la città piuttosto difficoltosa.