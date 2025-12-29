Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incidente a Nave: due feriti e pesanti ripercussioni sul traffico

Roberto Manieri
Lo scontro tra due vetture ha creato lunghe code: fortunatamente le condizioni dei due uomini coinvolti non destano preoccupazione
  • Incidente a Nave, scontro tra due automobili
    Incidente a Nave, scontro tra due automobili - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Incidente a Nave, scontro tra due automobili
    Incidente a Nave, scontro tra due automobili - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Incidente a Nave, scontro tra due automobili
    Incidente a Nave, scontro tra due automobili - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Incidente a Nave, scontro tra due automobili
    Incidente a Nave, scontro tra due automobili - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Non ha avuto gravi conseguenze per le persone, ma ha creato lunghe code, l’incidente accaduto nel pomeriggio a Nave che ha visto coinvolti e feriti lievemente un uomo di 63 anni e un altro di 81. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Nave della Compagnia di Gardone Val Trompia, una delle vetture ha effettuato un salto improvviso di corsia, andando ad invadere il senso opposto di marcia una volta «scavalcata» l’aiuola spartitraffico. Sul posto per mettere in sicurezza le auto anche una squadra dei Vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni dei feriti non destano preoccupazione, tuttavia le ricadute sul traffico hanno reso la viabilità verso Caino – e quindi la Valsabbia – e la città piuttosto difficoltosa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidenteNave
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario