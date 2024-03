Incidente a Gardone, coinvolta bimba di 2 anni: la mamma la stava allattando in auto

Una bambina di due anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre la madre la stava allattando in auto. È successo a Gardone Riviera dove in seguito allo scontro tra due auto una bimba di due anni è stata portata in ospedale con l’elisoccorso.

Fortunatamente si tratta di nulla di grave, ma vista la giovane età della bambina, i sanitari intervenuti con l’ambulanza hanno preferito richiedere l’intervento dell’elicottero e disporre il trasporto della piccola in ospedale con l’elicottero.

L’incidente si è verificato poco dopo le 14 in via Ronciglio, all’altezza di una strettoia. Una Fiat Idea che scendeva lungo la via ha urtato un lampione ed è entrata in collisione con una Volkswagen Golf che procedeva nella direzione opposta.

Nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma in una delle due auto viaggiava come passeggera una mamma che, secondo le prime ricostruzioni, stava allattando la sua bimba di due anni, contravvenendo alla regola che dispone che in auto i bambini siano sempre assicurati ai dispositivi di sicurezza.

L’articolo 172 del Codice della Strada, infatti, recita: «I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie».

La normativa prevede una multa che va da 80 a 323 euro per chi fa viaggiare il bambino in auto senza apposito sistema di ritenuta omologato.

Nell’impatto la piccola ha rimediato solo qualche lieve contusione, ma vista l’età si è preferito disporre il ricovero per accertamenti. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Gardone Riviera. La strada è rimasta chiusa per un’ora vista la necessità di mettere in sicurezza il palo della luce centrato dall’auto.