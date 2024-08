Incidente a Casto, si sganciano dalla ferrata e precipitano nel vuoto

Grave incidente al Parco delle Fucine di Casto per una coppia che stava percorrendo la ferrata numero 3. Probabilmente stanchi del tracciato con imbragatura e ganci, hanno deciso di tornare indietro. Nel farlo, però, per cause ancora in corso di accertamento, sono precipitati nel vuoto.

La caduta

L’uomo è caduto da un’altezza di una cinquantina di metri finendo nel torrente, mentre la caduta della donna è stata attutita dai rami di una pianta. Il personale del Parco ha lanciato l’allarme e provveduto al primo soccorso dei due escursionisti. Sul posto anche l’elisoccorso intervenuto da Bergamo. Le condizioni dell’uomo sono quelle che preoccupano di più.