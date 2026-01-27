Giornale di Brescia
Incendio in via Monte Nero, gli sfollati ospitati in stanze d’albergo

Roberto Manieri
Il Comune sta gestendo la situazione. Nel frattempo si attende la conferma ufficiale sull’identità della vittima del rogo, dato che il riconoscimento diretto dei resti non è stato possibile
Morta in un incendio in via Monte Nero, nove le persone evacuate
Saranno gli esiti delle analisi medico-legali disposte dalla magistratura sui resti di una donna carbonizzata nell'incendio avvenuto ieri sera in via Monte Nero, in città, a fornire certezze sulla sua identità. La vittima, residente in un appartamento comunale al piano terreno della palazzina, è stata identificata da alcuni residenti come Rina Gnesato. Tuttavia, la conferma ufficiale potrà arrivare solo dopo gli accertamenti, visto che il riconoscimento diretto dei resti non è stato possibile.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che utilizzava una bombola di ossigeno, potrebbe avere innescato l'incendio accendendo una sigaretta. Questo tragico evento ha portato all'evacuazione di diversi appartamenti, poiché i fumi e i vapori dell'incendio si sono diffusi lungo il vano scale, rendendo molte unità abitative inagibili. Il Comune, attraverso l'assessorato ai Servizi Sociali, sta gestendo la situazione per garantire un'accoglienza temporanea agli sfollati, con stanze d'albergo disponibili per le famiglie colpite.

  • L'incendio in via Monte Nero
    L'incendio in via Monte Nero - © www.giornaledibrescia.it
Questa mattina, alcuni residenti sono stati accompagnati nelle loro abitazioni per recuperare beni di prima necessità e farmaci. L'appartamento al piano terra rimane sotto sequestro in attesa delle indagini del Niat dei Vigili del fuoco, che dovranno chiarire la dinamica dell’incendio e verificare se la vittima sia effettivamente l'assegnataria dell'immobile. Fonti vicine alla comunità hanno riferito che la condizione di solitudine della donna era stata segnalata più volte ai Servizi sociali, che se ne stavano occupando.

A parte l'appartamento dove si è sviluppato l'incendio, resta ad ora solo un appartamento non agibile nella palazzina. Per le 5 persone residenti il Comune ha provveduto a trovare un domicilio alternativo. Gli altri residenti sono già rientrati nelle loro rispettive abitazioni.

  3. Ricarica la pagina se necessario