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Incendio in via Mazzucchelli, appartamento dichiarato non abitabile

Paolo Bertoli
Le fiamme si sono sviluppate questa mattina per motivi ancora stabilire: l’anziano occupante ricoverato in codice giallo
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
  • L'intervento in via Mazzucchelli
    L'intervento in via Mazzucchelli - Foto D.G.Marini
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È stato dichiarato non abitabile dai Vigili del fuoco il piccolo appartamento nella palazzina di via Mazzucchelli in cui questa mattina si è sviluppato un incendio. L’anziano fragile che ci vive solo è stato dunque trasferito in una struttura protetta mentre le verifiche nel resto dello stabile da parte dei tecnici del comando di via Scuole non hanno mostrato criticità per gli impianti o la stabilità complessiva della struttura.

L’allarme era scattato a metà mattina quando una vicina aveva visto il fumo dall’abitazione del 74enne e aveva chiesto aiuto. Per fortuna il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di bloccare le fiamme in pochi minuti. L’anziano, spaventato, si era chiuso in bagno e lì i pompieri lo hanno raggiunto e portato in salvo.

Per lui e per la vicina che per prima ha provato a soccorrerlo sono state necessarie le cure del pronto soccorso ma il ricovero è avvenuto in codice giallo. I due hanno infatti riportato solo conseguenze lievi per fortuna. Ancora da chiarire cosa abbia provocato le fiamme.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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