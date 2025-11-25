Incendio a Marcheno, prende fuoco un tetto: nessun ferito
Sul posto sei squadre dei Vigili del fioco e i carabinieri di Gardone Valtrompia. Ancora da chiarire le cause del rogo
L'abitazione che ha preso fuoco - Foto Vigili del fuoco Brescia
Incendio all’alba a Marcheno, in via Martiri dell'Indipendenza. Le fiamme hanno avvolto il tetto di un’abitazione, senza provocare feriti o intaccare altre strutture.
Sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Gardone, Brescia, Lumezzane e Chiari. Sul posto anche i carabinieri di Gardone Valtrompia e il personale del 118. Ancora da chiarire le cause del rogo.
L'intervento sul tetto - Foto Vigili del fuoco Brescia
