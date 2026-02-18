Incendio a Paspardo: a fuoco una legnaia vicino ad alcune case

Incendio in mattinata a Paspardo, in Valcamonica. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto una legnaia vicino ad alcune abitazioni, che non sarebbero state intaccate dal rogo.

Non risultano al momento feriti o intossicati. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Breno, Darfo e Vezza d’Oglio. L'intervento è ancora in corso, ma l’incendio a quanto risulta è sotto controllo.