Incendio a Paspardo: a fuoco una legnaia vicino ad alcune case
Giuliana Mossoni
Le fiamme non hanno intaccato le abitazioni. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco, non risultano feriti o intossicati
Loading video...
A fuoco una legnaia a Paspardo
AA
Incendio in mattinata a Paspardo, in Valcamonica. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto una legnaia vicino ad alcune abitazioni, che non sarebbero state intaccate dal rogo.
Non risultano al momento feriti o intossicati. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Breno, Darfo e Vezza d’Oglio. L'intervento è ancora in corso, ma l’incendio a quanto risulta è sotto controllo.
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
- L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.