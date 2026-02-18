Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Incendio a Paspardo: a fuoco una legnaia vicino ad alcune case

Giuliana Mossoni
Le fiamme non hanno intaccato le abitazioni. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco, non risultano feriti o intossicati
Loading video...
A fuoco una legnaia a Paspardo
AA

Incendio in mattinata a Paspardo, in Valcamonica. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto una legnaia vicino ad alcune abitazioni, che non sarebbero state intaccate dal rogo.

Non risultano al momento feriti o intossicati. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Breno, Darfo e Vezza d’Oglio. L'intervento è ancora in corso, ma l’incendio a quanto risulta è sotto controllo.

  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio a Paspardo
    L'incendio a Paspardo - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioPaspardo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario