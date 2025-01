Incendio nella notte a Tremosine: a fuoco una casa, nessun ferito

Incendio nella notte (attorno all’1.30) a Tremosine. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via Panoramica, intaccandone quasi tutte le stanze. Non risultano fortunatamente feriti o intossicati: i residenti avevano già lasciato la casa al momento dell'intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con quattro squadre.

Ancora da stabilire le cause del rogo, che potrebbe essere stato provocato da una canna fumaria.