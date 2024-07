Incendio nella notte in un’azienda di Lumezzane

L'incendio divampato questa notte in un'azienda a Lumezzane ha causato parecchi danni, ma per fortuna non ci sono feriti e le fiamme non hanno compromesso l'intera struttura. In pochi minuti sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lumezzane, che hanno il loro distaccamento vicino al capannone.

È successo attorno alle 2.30 in via Martin Luther King. Stando alle prime ricostruzioni all'origine del rogo ci sarebbe un cortocircuito scaturito dal quadro elettrico di un tornio. Il principio di incendio ha coinvolto anche un altro macchinario: all'interno c’era olio per lavorazioni meccaniche che ha preso fuoco.