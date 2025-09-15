Incendio a Marcheno: in fiamme tremila metri quadrati di pascolo

Un incendio di probabile origine dolosa ha interessato nel pomeriggio di oggi la zona dei Sabbioni, nel comune di Marcheno, lungo la strada che porta a Stalletti Alti. Le fiamme, divampate attorno alle 17, hanno coinvolto circa 3.000 metri quadrati di pascolo e arbusti in un’area impervia e difficile da raggiungere con i mezzi.

Sul posto è intervenuto il dos (direttore delle Operazioni di Spegnimento) Giacomo Remedio della Comunità montana della Valtrompia, che ha coordinato una trentina di volontari dei gruppi antincendio triumplini.

Fondamentale anche l’apporto dell’elicottero regionale, che ha effettuato 11 lanci d’acqua pescando dal Mella a Brozzo. Grazie all’intervento tempestivo le fiamme sono state domate intorno alle 18.30 e l’area bonificata entro le 20. Restano in corso le indagini dei Carabinieri forestali per accertare le responsabilità.