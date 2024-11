Incendio in centro a Manerbio, residenti svegliati dal fumo

A fuoco un appartamento in via Dante a Manerbio. L’incendio è divampato in una palazzina nel cuore del paese, ieri sera pochi minuti prima della mezzanotte. A dare l’allarme sono stati gli inquilini svegliati dall’acre odore del fumo, che sono subito usciti mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, da Verolanuova, Orzinuovi e Brescia.

Stando alle prime informazioni pare che ad andare a fuoco sia stato il tetto e la causa potrebbe essere stato un problema alla canna fumaria. L’intervento dei pompieri ha fatto in modo che l’incendio non si propagasse alle case vicine e rimanesse circoscritto solo alla mansarda, dichiarata inagibile.