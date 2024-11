Incendio in via Montello, alcune famiglie ancora fuori casa

Buone notizie per gli inquilini del palazzo di via Montello che si affaccia su via Monte Cengio che ieri pomeriggio è stato colpito dal terzo incendio in due mesi.

Leggi anche Un altro incendio in via Montello: è il terzo in tre mesi

I controlli

L'incendio nel condominio di via Montello

Dopo il sopralluogo della squadra di Polizia Giudiziaria dei Vigili del fuoco è stata dichiarata l’agibilità degli appartamenti al secondo, terzo e quarto piano ma con la condizione che sia disposto un intervento urgente di pulizia.

Per questo l’amministratore di condominio ha incaricato una ditta specializzata che interverrà nel pomeriggio per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie necessarie e in serata gli inquilini potranno fare rientro nelle proprie case.

Il primo piano

Resta invece sotto sequestro il primo piano e le famiglie sono state tutte collocate, dai servizi sociali del Comune, in albergo oppure si sono sistemate da parenti e amici.

L’indagine per chiarire le cause dei ripetuti incendi resta aperta.