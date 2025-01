Incendio in via Fratelli Ugoni, evacuato un condominio

Attorno alle 17 di oggi un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento al terzo piano di un condominio in via Fratelli Ugoni 40, che è stato completamente evacuato. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e tre ambulanze, oltre alla Polizia locale di Brescia.

L'incendio in via Fratelli Ugoni - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Non si conosce ancora la causa che ha scatenato le fiamme: per ora risultano cinque persone intossicate, ma non in gravi condizioni.