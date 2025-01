Incendio in un’officina di via Matteotti a Calcinato: un ferito

Un incendio è scoppiato attorno alle 18.40 in un capannone di via Matteotti a Calcinato posto sul retro di una stazione di servizio Ip: in un primo momento si è temuto che le fiamme avessero intaccato anche la pompa di benzina. Fortunatamente questo non è accaduto e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerosi mezzi, supportati dai carabinieri, dalla polizia locale e dai soccorritori della Croce Bianca e del pubblico soccorso di Calcinato, con due auto mediche.

Le operazioni di spegnimento sono state rapide, ma una persona, intervenuta nel tentativo di contenere le fiamme, è rimasta ferita anche se non in maniera grave.

Per consentire i soccorsi, via Matteotti è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco stanno ora verificando l’agibilità degli immobili adiacenti, tra cui l’appartamento situato al piano superiore dell’officina, anche se al momento non risulta che il fuoco abbia raggiunto questi locali.