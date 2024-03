Incendio in un’azienda di pellet a Cigole, iniziata la bonifica

Sono proseguite tutta la notte le operazioni per domare l’incendio scoppiato ieri sera a Cigole all’interno della ditta Geminati. Per proseguire il lavoro si sono avvicendate 14 squadre di Vigili del fuoco. Alle prime luci dell’alba le fiamme erano spente e si è potuta iniziare la fase di bonifica.

La prima ricostruzione

L’incendio, secondo quando finora ricostruito, pare sia divampato da un macchinario della ditta per poi estendersi a una porzione della copertura della struttura munita di impianto fotovoltaico, poi messo in sicurezza.

Lungo la Sp63 anche i Carabinieri di Pontevico, il 118 e la polizia Locale di Leno.

Non risultano feriti. In giornata si procederà alla conta dei danni.