Incendio in una palazzina del quartiere Abba: sette intossicati

Sette persone sono rimaste lievemente intossicate e due appartamenti sono stati dichiarati inagibili per l’incendio che si è sviluppato in una palazzina di via Tredicesima al quartiere Abba in città.

Il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di un condizionatore in un appartamento al primo piano e le fiamme hanno rapidamente intaccato l’impianto elettrico e danneggiato anche quello al piano superiore. Nessuna delle persone per fortuna ha riportato gravi conseguenze.