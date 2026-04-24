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Incendio in una palazzina a Sant’Eufemia: due persone intossicate

Roberto Manieri
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area
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Un incendio si è sviluppato oggi nel tardo pomeriggio in un appartamento di una palazzina situata in via Giuseppe Giacosa 4, nella zona di Sant’Eufemia. L’incendio ha coinvolto due persone, che sono rimaste lievemente intossicate dal fumo sprigionato dalle fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I soccorsi

Contemporaneamente, gli operatori del 118 hanno prestato assistenza sanitaria alle due persone coinvolte, trasportandole in ospedale per accertamenti e cure, anche se fortunatamente il loro stato non è grave.
Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto diverso tempo, durante il quale la zona di via Giacosa è stata parzialmente interdetta al traffico per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei residenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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