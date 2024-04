Incendio in una cascina a Gambara, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

Grosso incendio in corso in località Corvione, a Gambara: le vaste fiamme stanno «attaccando» la cascina Cappellina. Sul posto sono, per ora, presenti sette squadre dei Vigili del fuoco di Brescia e non manca anche una squadra da Cremona, che stanno lavorando con grandi sforzi al fine di contenere l'incendio ed evitare che si espanda, dal momento che nell'azienda agricola è presente anche l'abitazione.

Da quanto appreso, il fuoco sta interessando principalmente l'area del fienile dove erano presenti mezzi agricoli, oltre a cataste di legna. È accorsa anche la sindaca Tiziana Panigara e rappresentanti dell'Amministrazione comunale