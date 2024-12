Incendio in una cascina a Borgo San Giacomo, nessun ferito

Incendio nella notte in una cascina di Acqualunga, frazione di Borgo San Giacomo. Dalle prime informazioni pare che le fiamme siano divampate dal tetto di un’abitazione in via Case d’Oglio 8 per cause ancora da stabilire.

I Vigili del fuoco sono arrivati con squadre da Brescia, Orzinuovi e Verolavecchia per domare le fiamme, ancora vive alle prime ore del mattino. Due case sono state evacuate e dichiarate inagibili ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita dal fuoco o è stata intossicata dal fumo.