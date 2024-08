Incendio in un deposito a Brescia, fumo visibile a chilometri di distanza

Alessandra Portesani

In fiamme alcuni mezzi pesanti in via Labirinto. Sul posto alcune squadre dei Vigili del fuoco e un’ambulanza che ha soccorso un uomo

1 ' di lettura

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Labirinto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Alcuni mezzi pesanti sono andati a fuoco in un deposito di via Labirinto, a Brescia. L’incendio ha provocato una densa e alta colonna di fumo, ben visibile a chilometri di distanza e segnala da numerosi residenti nel comuni della Bassa. A dare l’allarme è stato il titolare dell’associazione «Freedom dogs life», Davide Alboraletti, che prontamente ha messo in salvo i cinque cani presenti nel campo d’addestramento. «Ho visto fiamme alte e abbiamo immediatamente avvertito le forze dell’ordine». Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco, impegnate su più fronti per spegnere il rogo, la Polizia locale di Brescia e un’ambulanza che ha soccorso un uomo, che secondo le prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite. La colonna di fumo vista dalla città

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti incendioBrescia