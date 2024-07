Incendio in un capannone a Sarezzo: nessun ferito

Incendio in un capannone a Sarezzo, in via Monte Guglielmo, proprio sul confine con Villa Carcina. Stando alle prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato l'impianto di aspirazione dell’edificio di proprietà della Europress, ditta che si occupa di pressofusioni.

L’incendio sarebbe stato accidentale: non risultano fortunatamente feriti, e la struttura avrebbe subito pochi danni. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lumezzane, Gardone e Brescia e anche un'ambulanza.