Incendio in un appartamento a Brescia, una famiglia fuori casa

Una famiglia fuori casa: è questo il bilancio dell’incendio che questa sera si è sprigionato in un appartamento di via Domenico Chinca a Brescia. Le cause del rogo sono ancora da ricostruire, ma le sei persone coinvolte – tra cui c’è una donna di 92 anni e un’altra di 84 – sono state subito soccorse e portate in salvo. Nessuno di loro pare essere in gravi condizioni di salute: tre di loro, a causa del fumo che hanno inalato, sono stati portati in ospedale per accertamenti medici.

Nelle prossime ore sarà valutata l’abitabilità dell’appartamento e sarà possibile capire se la famiglia potrà rientrare in casa. Durante le operazioni di spegnimento, in via preventiva sono stati fatti uscire tutti gli abitanti dei 13 appartamenti della palazzina, ma è confermato che le fiamme hanno coinvolto una sola unità abitativa al primo piano.

Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme anche con il supporto di un’autogru, e i carabinieri.