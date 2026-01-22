Incendio in centro a Bovegno, tetto in legno prende fuoco

Intorno alle 13 in centro a Bovegno – in via Roma – si è scatenato un incendio in una mansarda: l’ipotesi è che sia partito da una stufa e, da quanto si apprende, la casa era probabilmente disabitata.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, che si erano propagate sul tetto in legno.