Giornale di Brescia
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Incendio in centro a Bovegno, tetto in legno prende fuoco

Alessia Tagliabue
Le fiamme si sono propagate in un edificio in via Roma: sul posto per domarle i Vigili del fuoco
Le fiamme nella mansarda a Bovegno
Intorno alle 13 in centro a Bovegno – in via Roma – si è scatenato un incendio in una mansarda: l’ipotesi è che sia partito da una stufa e, da quanto si apprende, la casa era probabilmente disabitata.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, che si erano propagate sul tetto in legno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendioBovegno
