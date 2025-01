Incendio in casa in via Ugoni a Brescia: anziano salvato dalla vicina

Cinque le persone portate in ospedale, due i piani dichiarati inagibili, sette le famiglie temporaneamente senza casa

L'incendio in via Fratelli Ugoni - gab0503.JPG - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Ho sentito un botto, come un’esplosione. Sono uscita sul pianerottolo ed in pochi secondi l’aria era irrespirabile. Dal piano di sotto salivano delle urla. Così sono rientrata in casa, ho chiamato i Vigili del fuoco, mi sono messa una giacca, ho preso i documenti e sono scesa. Non si vedeva niente e si faceva fatica a respirare». A parlare è Lucia. È stata lei, attorno alle 17, a dare l’allarme e a far convergere al civico 40 di via Fratelli Ugoni l’equipaggio di prima chiamata, un’autobotte e