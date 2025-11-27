Incendio a Hong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti

Il violento incendio che ha devastato a Hong Kong sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po ha causato finora un totale di 55 morti, di cui 4 dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. È l'ultimo bollettino diffuso dai vigili del fuoco del territorio autonomo nel Sudest della Cina.

Il governatore dell'ex colonia britannica, John Lee, ha dichiarato nelle prime ore del mattino che le fiamme sono state portate sotto controllo «grazie all'instancabile impegno dei vigili del fuoco». Il drammatico bilancio, ancora provvisorio, anche di circa 280 dispersi e di molte decine di feriti, tra cui 4 alcuni in gravi condizioni, a seguito di uno dei peggiori incidenti che abbia mai colpito Hong Kong, alimentato contro ogni previsione dalla rete metallica verde e dalle impalcature di bambù che circondano ogni edificio del complesso residenziale, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione.

Hong Kong’s deadliest fire in years blazed through high-rise apartment buildings as the city’s leader confirmed at least 36 people, including a firefighter, had died and another 279 people were reported missing. pic.twitter.com/RPNEwbcv94 — The Associated Press (@AP) November 26, 2025

Lee, in briefing con i media, ha detto che dall'esterno, tre edifici non mostravano più fiamme visibili, mentre in altri quattro sono state rilevate «sporadiche macchie di fuoco», assicurando che il governo cittadino mobiliterà «tutte le risorse per supportare pienamente le operazioni di soccorso». Le disposizioni date a unità e dipartimenti è «di svolgere un lavoro completo», tra cui lo spegnimento completo dell'incendio, il salvataggio dei residenti intrappolati, la cura dei feriti, l'assistenza e il supporto emotivo alle famiglie, e la conduzione di un'indagine completa sull'incidente, ha proseguito Lee, nel resoconto dei media locali.

Eileen Chung, sovrintendente della polizia di Hong Kong, ha dichiarato che tre uomini dell'impresa edile responsabile della ristrutturazione dei condomini sono stati Wang Fuk Court. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso al Wang Fuk Court, composto da otto torri residenziali, di cui sette aggrediti dalle fiamme.