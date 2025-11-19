Giornale di Brescia
Un furgone in fiamme e due incidenti: disagi in tangenziale Sud e Ovest

Il mezzo ha preso fuoco all’altezza dell’uscita di via Labirinto, in direzione lago di Garda. Nessun ferito
In una foto d'archivio, la tangenziale Sud di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
In una foto d'archivio, la tangenziale Sud di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Mattinata di passione in tangenziale Sud, all’altezza dell’uscita di via Labirinto, in direzione lago di Garda. Un furgone ha preso fuoco per cause ancora da accertare, provocando ripercussioni sulla circolazione in quel tratto della Sp 11.

Non risultano feriti né intossicati. Sul posto i Vigili del fuoco di Brescia per spegnere l’incendio e rimettere in sicurezza l’area. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Si sono registrati per diverse ore disagi anche in tangenziale Ovest, in questo caso per due incidenti di lieve entità. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

