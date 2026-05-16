Incendio in un’azienda di rifiuti speciali a Sarezzo, allertata l’Arpa

L’allarme è scattato intorno alle 4.30, quando la Sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto la segnalazione del rogo. Sul posto sono state inviate la squadra di Gardone Valtrompia con un’autopompa serbatoio, supportata dai volontari di Lumezzane con un’altra autopompa e un’autobotte.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato un compattatore di rifiuti che, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco al proprio interno. I pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento e, appena le condizioni lo hanno consentito, hanno spostato il compattatore all’esterno del capannone per lavorare in maggiore sicurezza e procedere con la bonifica.

Vista la tipologia di materiali trattati dall’azienda, sono stati allertati anche il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco e i tecnici di Arpa. L’intervento è ancora in corso. Non si segnalano feriti né ulteriori danni allo stabilimento.