Incendio doloso a Losine, in fumo 30 ettari di bosco

Due giorni di fuoco in media Valcamonica (e non stiamo parlando di botti): il rogo, scatenato con certezza da una mano dolosa nel primo pomeriggio del 31 dicembre, è stato spento solo ieri.

Oltre 24 ore di fiamme che hanno mandato in fumo una trentina di ettari di bosco, di cui 22 su Losine, di proprietà pubblica, e otto su Cerveno, di privati. Per avere ragione, è stato necessario l’intervento del canadair, che ha pescato l’acqua dal Sebino e ha effettuato diversi lanci sulle montagne tra Losine e Cerveno.

In coordinamento hanno operato 47 uomini dell’antincendio boschivo di Cerveno, Cividate, Esine, Gianico, Piancamuno, Piancogno, Malegno, Losine, Darfo e altri, col coordinamento del Gicom della Comunità montana. Sia martedì pomeriggio, sia ieri ha dato il suo contributo anche l’elicottero della Regione.

I fatti

Le fiamme sono state segnalate ai vigili del fuoco intorno alle 15, per un comignolo di fumo che si alzava dalla località Camarozzi, al confine tra Losine e Breno. Un’area impervia, difficile da raggiungere, dove il fuoco può essere solo d’origine dolosa.

L'incendio boschivo a Losine

Nonostante l’impegno di due squadre e dell’elicottero, nella notte di San Silvestro il rogo non è stato contenuto e ha continuato a bruciare, con una lunga lingua arancio, per tutta la notte, visibile dalla media Valle. Le fiamme si sono espanse in tutte le direzioni, soprattutto verso l’alto, su Cerveno, superando il sentiero che collega i monti di Lozio e Malegno, arrivando nelle vicinanze delle baite. Ieri mattina l’aggressione è stata maggiore: elicottero, sette squadre Aib e, dalle 11.40, il canadair, che ha lavorato per tutto il giorno. Nel tardo pomeriggio la consapevolezza d’aver quasi spento tutto, ma nelle giornate di oggi e domani servirà un intenso lavoro di bonifica, per scongiurare ritorni di fiamma.

«È un bosco ceduo di faggio, ricco di legna secca, e servirà lavorare ancora - spiega Gian Battista Sangalli, direttore settore Foreste della Comunità montana e del Gicom -. È andata bene, perché non c’era vento, altrimenti sarebbe stato un disastro e avremmo avuto problemi sulle case del monte di Cerveno. È scontato che sia doloso, sono tanti anni che a Losine non abbiamo incendi, è un comune a basso rischio. Raccomandiamo massima attenzione, perché il meteo non dà cambiamenti sostanziali».