Incendio boschivo a Losine, avanti con le operazioni di spegnimento

Proseguono anche oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo a Losine, in comunità Crespalone. «Andremo avanti per tutto il giorno – ha dichiarato Dario Entrade, direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) di Regione Lombardia –. Il fronte del rogo è molto frammentato, in una zona molto impervia e fatta di tante vallecole».

Il rogo, le cui cause sono ancora sconosciute ma non si esclude l’origine dolosa, sta interessando soprattutto il sottobosco. Il territorio è ricco di faggi e carpini e c’è molto fogliame. «Per fortuna stamattina la brezza che si è alzata ha diradato la cappa di fumo che ieri tappava la media valle, ora le operazioni sono leggermente più agevoli. La situazione resta però molto complicata».

In campo

Incendio a Losine, la situazione nella serata del 31 gennaio

Al lavoro al momento ci sono 15 volontari da quattro squadre antincendio della Comunità Montana, altre due sono state allertate e stanno giungendo sul posto. Ieri pomeriggio è intervenuto anche un elicottero del Corpo forestale di Curno.