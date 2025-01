Incendio in una casa a Desenzano: gravi ustioni per il proprietario

Un incendio si è sviluppato oggi nel primo pomeriggio in un’abitazione privata di via del Molino, a Desenzano. I Vigili del fuoco del comune gardesano sono stati allertati attorno alle 13.30 per un intervento che inizialmente sembrava riguardare la canna fumaria.

Giunti sul posto, però, la situazione si è rivelata ben diversa. Le fiamme sembra sprigionate da una stufa si erano infatti propagate a una intera stanza. Il proprietario di casa, nel tentativo di spegnere l’incendio, ha riportato gravi ustioni. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati, l’uomo si trovava in condizioni precarie, con abiti ormai bruciati e attaccati alla pelle.

I Vigili del fuoco hanno prestato i primi soccorsi al ferito, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale. Nonostante le ustioni riportate, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.