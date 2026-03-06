Giornale di Brescia
Cronaca Bassa

Incendio a Dello: sospetta intossicazione per un’anziana di 98 anni

Le fiamme hanno intaccato il comignolo della casa in cui si trovava la donna. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco con un’autoscala
Vigili del fuoco (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Vigili del fuoco (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Incendio nella notte a Dello. Le fiamme hanno intaccato il comignolo di un’abitazione, all’interno della quale si trovava una donna di 98 anni. Per l’anziana, a quanto emerge, si sospetterebbe un’intossicazione.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco con il supporto di un’autoscala. L’intervento è terminato poco dopo le 4 del mattino.

Argomenti
incendiointossicazioneDello
