Incendio in una casa a Castenedolo, in azione i Vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Brescia, supportati dai colleghi di Salò, stanno ancora cercando di capire con esattezza cosa abbia causato l'incendio divampato dalla camera da letto dell'appartamento situato al primo piano di un immobile in via Matteotti a Castenedolo, ora dichiarato inagibile.

La coppia di anziani non era in casa e sul posto è intervenuta per prima la figlia, che è riuscita ad aprire la porta dell'appartamento per liberare i due cani chiusi dentro la casa in fiamme. L'anziana, invece, è stata portata in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso, visto che quando è rientrata in casa ha respirato un po' di fumo.

La strada principale del centro è ancora chiusa al traffico, sul posto i carabinieri di Castenedolo.