Incendio in un capannone a Cazzago San Martino

In fiamme un capannone in via Regina Elena a Barco, frazione di Cazzago San Martino. Si tratterebbe di un deposito usato come falegnameria di proprietà di una famiglia del posto.

All'interno del capannone c’erano anche un furgone, un muletto e dei macchinari per la lavorazione del legno, tutto quanto è stato divorato dalle fiamme. Non si tratta di un’attività, ma di una passione del proprietario.

Incendio in una falegnameria di Cazzago San Martino

Le operazioni da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, sono ancora in corso. Sul posto anche ambulanza e auto medica per soccorrere le persone che hanno inalato il fumo, anche se fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Al momento non è ancora possibile dire con certezza cosa abbia causato il rogo, con il fumo che è stato visibile fino dalla sponda bergamasca del lago d’Iseo.

Sul posto anche i carabinieri che hanno bloccato l’accesso alla strada.