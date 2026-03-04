Giornale di Brescia
Sebino e Franciacorta

Prende fuoco la canna fumaria, vasto incendio nel centro di Rovato

Daniele Piacentini
L’abitazione in cui si sono sprigionate le fiamme era in quel momento vuota: l’allarme è stato da altri residenti
Vasto incendio a Rovato, a poche decine di metri dalla chiesa di San Rocco. Le fiamme hanno riguardato un’abitazione privata, al civico 17 di via Monte Grappa. L’incendio, partito dalla canna fumaria, ha rapidamente intaccato il tetto dello stabile. Non ci sono feriti: nell’appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme non c’era nessuno, mentre altri residenti, una volta sentito l’acre odore di fumo, si sono allontanati rapidamente.

Alte volute di fumo nero e fiamme sono comunque ben visibili in tutto il quadrante settentrionale del centro storico. Impegnati sul posto una mezza dozzina di mezzi (compresa un’autoscala) dei Vigili del Fuoco, arrivati da Brescia, Chiari e Palazzolo sull'Oglio. Sul posto anche l'assessore comunale alla sicurezza, Pieritalo Bosio. Le operazioni di spegnimento andranno avanti ancora a lungo; successivamente si capirà l’agibilità o meno del caseggiato.

Argomenti
incendiocanna fumariaRovato
