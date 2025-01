Incendio a Bedizzole, fiamme in un appartamento sopra il Bar Sport

Questa mattina, attorno alle 7.30, un incendio ha colpito l’abitazione che si trova sopra al bar Sport di via Fratelli Chiodi. Il fuoco, che ha intaccato il tetto e l’interno dell’abitazione posta al primo piano, secondo chi si trovava in zona si è propagato molto in fretta, forse agevolato dal fatto che il tetto e le scale dell’abitazione siano in legno.

Il fumo che esce dall'abitazione © www.giornaledibrescia.it

Il rogo ha sollevato una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Subito scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre squadre, da Brescia e Salò, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Non sono ancora noti i dettagli sulle cause dell’incendio, ma per fortuna non si segnalano feriti.