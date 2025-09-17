Incendio alla Baumann di via Conicchio, sul posto i Vigili del fuoco

È già stato domato il rogo che si è generato da un possibile errore di un operatore in una macchina per la verniciatura all'interno dello stabilimento Baumann di via Conicchio in città.

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'intervento dei Vigili del fuoco all'azienda Baumann - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Le squadre dei Vigili del fuoco intervenuti nell'azienda hanno domato le fiamme e hanno presto avuto la meglio utilizzando degli schiumogeni sull'incendio scoppiato all'interno dell'azienda che realizza molle e sistemi di ammortizzazione per automotive.

Fortunatamente nel corso dell'incendio non si sono manifestati danni o ferimenti di persone: esclusi quindi infortuni, con la situazione che ad ora pare assolutamente sotto controllo.