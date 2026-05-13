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Incendio in un’azienda agricola di Calvisano, titolare intossicato

È accaduto nella notte: l’uomo ha inalato monossido di carbonio ma le sue condizioni non preoccupano
Vigili del fuoco di notte (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Vigili del fuoco di notte (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Un uomo è rimasto intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da un incendio divampato all’interno della sua azienda agricola a Calvisano.

Da quanto si apprende il titolare, attorno all’1.30 di notte, sarebbe intervenuto in via Zilie inferiore per provare a domare il rogo. Avrebbe però inalato i fumi sprigionati dal materiale andato in fiamme: è stato ricoverato in ospedale, in condizioni che non destano preoccupazione, in codice giallo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e Castiglione, oltre al personale sanitario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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