Corte Franca, auto in fiamme a pochi metri dal distributore di benzina

Una vampata e le fiamme hanno divorato l’auto, sprigionando un’altissima colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. Per fortuna non risulta nessun ferito: solo tanto spavento, ma poteva andare molto peggio perché il rogo si è sviluppato a pochi metri da un distributore di benzina.

In fiamme una Renault Scénic

È successo sabato pomeriggio in via Roma, a Timoline di Corte Franca, dove residenti e passanti si sono allarmati dopo aver visto la Renault Scénic e hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico per consentire le operazioni di spegnimento.