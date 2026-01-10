Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Corte Franca, auto in fiamme a pochi metri dal distributore di benzina

È accaduto nel pomeriggio in via Roma a Timoline, non risulta nessun ferito. Sul posto i Vigili del fuoco
Loading video...
L'incendio dell'auto a Timoline di Corte Franca
AA

Una vampata e le fiamme hanno divorato l’auto, sprigionando un’altissima colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. Per fortuna non risulta nessun ferito: solo tanto spavento, ma poteva andare molto peggio perché il rogo si è sviluppato a pochi metri da un distributore di benzina.

  • In fiamme una Renault Scénic
    In fiamme una Renault Scénic
  • In fiamme una Renault Scénic
    In fiamme una Renault Scénic

È successo sabato pomeriggio in via Roma, a Timoline di Corte Franca, dove residenti e passanti si sono allarmati dopo aver visto la Renault Scénic e hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
auto in fiammeincendioVigili del fuocoCorte FrancaTimoline
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario