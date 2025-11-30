Incendio all'alba a Nave, in ospedale il proprietario di casa

Un incendio scoppiato all’alba ha creato momenti di apprensione a Nave. Intorno alle 4.30 le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Fucina, composta da sei unità abitative. La Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata subito allertata.

Sul posto è arrivata una squadra, affiancata da un’autobotte per l’approvvigionamento idrico e da un’autoscala per raggiungere i piani alti. Presente anche il Funzionario di guardia, incaricato di coordinare gli interventi e avviare le verifiche sulla stabilità della struttura dopo il rogo. Le fiamme, la cui origine è ancora in fase di accertamento, sono state spente dai Vigili del Fuoco.

Il proprietario dell’appartamento è stato soccorso e trasferito d’urgenza alla Città di Brescia per accertamenti clinici, in via precauzionale. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Gussago per i rilievi di rito e per supportare le operazioni di sicurezza, oltre al personale del 118 che ha fornito le prime cure.