Incendio alla Nuova Fonderia di Castenedolo: nessun ferito

Incendio in mattinata alla Nuova Fonderia di Castenedolo, in via Patrioti 118. A prendere fuoco è stato il forno della fonderia: secondo le prime ricostruzioni, da una crepa sarebbe fuoriuscita ghisa liquida.

Non risultano fortunatamente feriti, né danni di particolare rilievo: il materiale sarebbe infatti ricaduto completamente nel serbatoio di contenimento, lasciando dunque intatti tutti i macchinari che lo circondavano. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Molto più lunghe le operazioni di bonifica, per le quali, secondo le stime, occorreranno circa cinque giorni.