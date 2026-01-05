Incendio al centro commerciale Salò2, due intossicati
Le fiamme avrebbero inizialmente intaccato del materiale in legno. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco
Incendio in serata al centro commerciale Salò2, nel Comune gardesano. Le fiamme, stando ai primi rilievi, avrebbero inizialmente intaccato del materiale il legno all’interno di un negozio Brico.
Due uomini, di 55 e 73 anni, risultano intossicati dopo aver inalato il fumo. Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi. Sul posto, oltre al personale del 118, tre squadre dei Vigili del fuoco, al lavoro per spegnere il rogo.
