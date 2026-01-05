Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Incendio al centro commerciale Salò2, due intossicati

Le fiamme avrebbero inizialmente intaccato del materiale in legno. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco
L'ingresso del centro commerciale - © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso del centro commerciale - © www.giornaledibrescia.it
AA

Incendio in serata al centro commerciale Salò2, nel Comune gardesano. Le fiamme, stando ai primi rilievi, avrebbero inizialmente intaccato del materiale il legno all’interno di un negozio Brico.

Due uomini, di 55 e 73 anni, risultano intossicati dopo aver inalato il fumo. Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi. Sul posto, oltre al personale del 118, tre squadre dei Vigili del fuoco, al lavoro per spegnere il rogo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendiocentro commercialeSalò
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario