Incendio al bar Il Covo di Palazzolo, sul posto i Vigili del fuoco

Incendio questa mattina poco dopo le 9 al bar Il Covo di Palazzolo, uno dei locali più noti della cittadina dell'Ovest, che si trova sul Lungo Oglio Cesare Battisti di fronte al ponte romano. Stando alle prime informazioni raccolte, l'origine del rogo sarebbe da rintracciare in un condizionatore, che sebbene fosse spento avrebbe causato un cortocircuito elettrico.

Ad accorgersi del fumo sono state le persone che vivono al piano superiore, le quali hanno chiamato uno dei due titolari dell'attività e i Vigili del fuoco. Sul posto i pompieri di Palazzolo e Brescia hanno domato le fiamme all'interno, ma purtroppo il bar, che aveva già annunciato la chiusura per ferie a partire da domani per una settimana, necessiterà di un intervento per ritornare alla normalità. Non si segnalano fortunatamente feriti o intossicati.