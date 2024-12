Incendio a Padenghe, soccorsa una 70enne e casa inagibile

Fiamme e fumo in via Meucci, a Padenghe: l’abitazione coinvolta è inagibile, ma per fortuna nessuno si è fatto male. L’incendio è scoppiato questa mattina attorno alle 11.30 e i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale Valtenesi. Giunti alla villa, una bifamiliare, hanno trovato una signora di circa settant’anni in stato confusionale davanti all’ingresso della sua abitazione, con il fumo che già usciva dalle finestre.

Preoccupati per il rischio di esplosione, in quanto era stato comunicato loro che nel garage erano conservate delle bombole del gas, i due agenti hanno soccorso e portato in salvo la donna, allontanandola dall’edificio. Successivamente, hanno verificato la situazione nel garage, ma fortunatamente le bombole non erano presenti.

La signora, sebbene molto spaventata, stava bene e ha rifiutato il ricovero. È stata visitata sul posto senza necessità di ulteriori interventi.

I vigili del fuoco, arrivati con due mezzi, hanno domato l’incendio le cui cause sono ancora ignote. Si presume un cortocircuito. Presenti anche i carabinieri della compagna di Salò e un’ambulanza.

L’abitazione della signora risulta inagibile, mentre l’altra di cui è composta la villa bifamiliare, dove vivono la figlia della donna con il marito e il figlio, non è rimasta coinvolta nell’incendio.