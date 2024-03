Incendio a Malpaga di Calvisano, famiglia fuori casa

Una famiglia fuori casa e uno stabile di due piani inagibile è quello che resta a Malpaga di Calvisano dopo l'incendio scoppiato in via Santa Maria della Rosa. I Vigili del fuoco non hanno ancora stabilito l'esatta causa del rogo che si sarebbe sviluppato al pian terreno e che poi ha intaccato anche il primo piano, non abitato.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha evitato che ci fossero feriti ma le fiamme hanno lesionato gli impianti e probabilmente compromesso la complessiva stabilità della palazzina.

Al momento non è possibile eseguire ulteriori accertamenti e pertanto tutto lo stabile è stato dichiarato inagibile.