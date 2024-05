Inaugurata una nuova biblioteca al quartiere Primo Maggio

Il patto è quello di cercare insieme nuove modalità per riportare le persone e le loro relazioni al centro. In questo senso ha lavorato il «Polo Primo Maggio», un’alleanza fra pubblico, aziende, privati e terzo settore, che ha consentito la creazione di una serie di progetti che ora conferiscono nell’apertura di una biblioteca.

«Siamo convinti che le biblioteche - ha detto Stefano Negrinelli durante l’inaugurazione - siano la risposta a bisogni ed esigenze del territorio. Sono un luogo di aggregazione, il primo accesso ai libri per chi non ha l’abitudine di leggere o non possono permettersi di acquistare libri. I residenti hanno portato libri, molte persone che frequentano il quartiere per lavoro ci hanno aiutato a tinteggiare, i ragazzi della cooperativa La Rondine ci hanno seguito nella classificazione dei volumi».

Più di 600 libri nella nuova biblioteca che ha la sede all’interno del centro Rose in via Presolana 38 e che sarà aperta per ora martedì (9.30-11.30) e giovedì (15-17). «In un mondo sempre più digitale le biblioteche - ha commentato Francesco Tomasini, consigliere con delega alle attività culturali - mantengono un ruolo centrale per la socialità. Queste sono le attività da incentivare: quando le idee partono dal basso sono già condivise e quindi vincenti. Sarete un modello per altri quartieri».

Un modello che include non solo la biblioteca, ma anche corsi di formazione, di ballo, e tanto sport: «Siamo riusciti a sperimentare la volontà di lavorare insieme - ha spiegato Francesca Megni, responsabile Servizio Sociale Ovest - ed è una modalità che vogliamo diffondere in tutta la zona ovest».