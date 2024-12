Inaugurata in via San Faustino la nuova sede dell’Urban Center Brescia

È stata inaugurata oggi, in via San Faustino 33/B, la nuova sede dell’Urban Center Brescia e del Distretto urbano del commercio che, con ampie vetrine affacciate sulla pubblica via e rinnovati spazi interni, si reinterpretano e si ridefiniscono.

Urban Center Brescia, nato nel 2014 come spazio comunale dedicato al racconto della città e delle sue trasformazioni, rafforzerà, nella nuova sede, la propria vocazione di luogo di confronto tra Amministrazione e cittadini.

I nuovi spazi saranno condivisi con il punto informativo del Duc Brescia, promotore di politiche attive per lo sviluppo del commercio a Brescia operativo da oltre 10 anni.

Come accade già in molte altre città, questo servizio per la città di Brescia vuole essere un luogo in cui poter applicare e praticare ancor più e ancor meglio i princìpi che stanno alla base della democrazia partecipativa.