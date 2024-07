In vendita l’ex casa delle Dorotee: l’annuncio fa scalpore a Rezzato

Un pezzo di storia e memoria del paese è in vendita. Sta facendo scalpore l’annuncio di un noto studio immobiliare di Rezzato che vede fra le sue proposte la vendita dello stabile dell’800 in via Scalabrini che, dal 1936 e sino al 2017, è stato la casa delle suore dell’Ordine di Santa Dorotea e ha ospitato l’oratorio femminile.

Insomma, è stato uno dei punti di riferimento parrocchiale per più generazioni di giovani rezzatesi oggi adulte, che ci hanno passato momenti felici della loro infanzia. E così è anche diventato un pezzo di storia della comunità.

La vendita

La richiesta per l’acquisto dell’intero stabile è 880mila euro, ma è possibile anche dividerlo in due distinte proprietà. È bene ricordare, però, che è tutelato dalla Soprintendenza.

Lo stabile è di proprietà della parrocchia di San Giovanni Battista e già da tre anni è sul mercato anche se la proposta di vendita è passata in sordina poiché, come testimonia il parroco, don Stefano Bertoni, «in questi anni ho cercato di proporlo a varie realtà locali, compreso alla precedente Amministrazione, magari anche per realizzare una struttura di co-housing per anziani, vista la vicinanza con la Rsa Almici, senza trovare riscontro, perciò ora, in accordo con tutti, Diocesi compresa, l’abbiamo definitivamente affidata a un’immobiliare fra le più qualificate con l’auspicio che interessi a qualcuno, sperando ancora ad una finalità nel sociale e non come residenza ad uso privato. Ci spiace molto, ma da un lato abbiamo debiti da onorare e altre strutture impegnative da mantenere».

L’immobile ha un corpo centrale che affaccia su via Scalabrini e su una corte interna dove ci sono altri locali attualmente in uso alla Casa della Carità (Caritas locale), proprio per non lasciarli vuoti; una volta venduto lo stabile si trasferirà altrove.