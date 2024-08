Arrestato per spaccio a Ponte di Legno: «Sono disoccupato»

I carabinieri di Ponte di Legno hanno arrestato un uomo, italiano di 57 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalato per possesso di droga un altro soggetto italiano 56enne.

Durante un servizio di controllo nel centro cittadino i militari hanno fermato e identificato i due soggetti, in quel momento intenti a discutere animatamente tra loro e che, alla vista degli uomini dell’Arma, hanno tentato senza riuscirci di allontanarsi.

Il 57enne, proveniente da un’altra località della Valcamonica, sottoposto a perquisizione personale sul posto è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina pronte per essere cedute, nonché di 3000 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Per il 56enne invece si è reso necessario estendere la perquisizione anche in una stanza di un hotel di Ponte, che occupava da diversi giorni. All'esito della perquisizione sono stati trovati due involucri di carta con all’interno circa 2 grammi di cocaina.

L’uomo accusato di spaccio è quindi stato processato per direttissima e, dopo aver ammesso il reato e aver detto di aver iniziato a spacciare dopo essere rimasto senza lavoro, ha patteggiato quattro mesi di reclusione.